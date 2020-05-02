В Испании жителям, проживающим в одной квартире, разрешили вместе выходить на улицу для занятий спортом и прогулок на свежем воздухе. С субботы, 2 мая, власти страны ослабили действие карантина, несмотря на новый рост смертности от коронавируса за прошлые сутки.

Об этом сообщает Русская служба DW.

Живущим в одной квартире гражданам разрешено вместе гулять и заниматься спортом на свежем воздухе. Это послабление - часть долгосрочного плана испанских властей по смягчению ограничительных мер. Ранее, 26 апреля, детям до 14 лет позволили гулять на улице в течение часа в сопровождении одного взрослого.

Напомним, с 26 марта в Испании действовал самый жесткий в Европе запрет на выход из дома. Почти 25 тысяч человек с Covid-19 умерли в этой стране с начала пандемии. Однако в последние дни число новых летальных исходов постоянно снижалось.

По состоянию на 2 мая Испания остается на втором месте в печальном рейтинге больных коронавирусом, количество инфицированных выросло до 213 435, число летальных исходов – 24 534.

Как сообщала "Страна", с конца апреля в Испании начали готовится к постепенному смягчению коронавирусного карантина.

Также стало известно, что в мире зарегистрировали первый миллион излечившихся от коронавируса больных.