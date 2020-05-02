По состоянию на утро субботы, 2 мая, количество зараженных коронавирусом в мире увеличилось до 3 344 402 человек. За сутки заболели почти 150 тысяч людей.

Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Так, количество зараженных увеличилось на 149 879 человек. Умерли от болезни 238 787 (+5 348 за сутки). Выздоровели 1 053 419 человек (+38 236 человек).

Лидируют по количеству зараженных Соединенные Штаты (1 103 781 зараженных). Почти впятеро меньше находится в Испании (213 435) и Италии (207 428).

В Великобритании заражены 178 685 человек, а во Франции 167 305 человек.

Напомним, по состоянию на 2 мая, в Украине зафиксировано уже 11411 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Вчера, 1 мая, этот показатель составлял 10 861 случай. Новых эпизодов за сутки - 550.

Также "Страна" писала, что по состоянию на 1 мая коронавирусом в мире заразились 3 259 167 человек.