Крупнейший в мире транспортный самолет - украинский Ан-225 "Мрия", который вмещает более 12 миллионов масок, а также сотни тысяч защитных костюмов и очков, прибыл в Канаду с грузом медицинских средств индивидуальной защиты.

Об этом сообщает посольство Украины в Канаде в Twitter.

"Крупнейший в мире самолет - украинский Ан-225 "Мрия" - приземлился в Монреале, чтобы доставить средства индивидуальной защиты из Китая. Гордимся, что самолет под флагом Украины осуществил крупнейшую для Канады поставку необходимого груза в это нелегкое время пандемии", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", доставка медикаментов в Польшу помогла установить мировой рекорд украинскому самолету "Мрия".

Также мы писали, что гигант Ан-225 "Мрия" впервые взлетел после ремонта с украинским двигателем.