Спасатели локализовали пожары в лесных массивах зоны отчуждения и в Житомирской области. Утром в субботу, 2 мая, продолжается работа по тушению очагов возгорания.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, по состоянию на утро 2 мая, спасатели оказывают помощь в тушении очагов тления торфяников и очагах в Чернобыльской зоне, которые уже пройдены огнем. Привлечены 203 человека и 64 единицы техники.

При этом возгорания в лесных массивах на территории Овручского, Лугинского и Олевского районов Житомирской области локализованы.

Спасатели продолжают тушит возгорание в Чернобыле и Житомирской области, Фото: dsns.gov.ua

В Житомирской области спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления лесной подстилки, пеньки и древесину. Привлечено 405 человек и 75 единиц техники, из которых от ГСЧС 69 человек личного состава и 22 единицы техники.

Спасатели продолжают тушит возгорание в Чернобыле и Житомирской области, Фото: dsns.gov.ua

Напомним, 1 мая пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника показала снимок, на котором запечатлены последствия прокатившихся по зоне отчуждения ЧАЭС пожаров.

Как сообщала "Страна", 30 апреля в Житомирской области снова вспыхнули лесные пожары.