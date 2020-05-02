Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Кейт Дейтон из Вашингтона будет чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине", - говорится в сообщении.

Уточним, что Дейтон сейчас является директором Центра им. Джорджа Маршалла в Германии, совмещая эту должность со старшим советником по вопросам обороны США в Украине. До этого Дейтон служил военным атташе в посольстве в России.

Дейтон получил степень бакалавра в колледже Уильяма и Марии в Вильямсбурге, а также степень магистра в Университете Южной Калифорнии. Также известно, что он получил многочисленные награды за военную службу.

Напомним, в конце прошлого года экс-представитель Украины при ООН Владимир Ельченко стал послом в США.