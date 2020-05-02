Данные на утро 2 мая. Количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 11 411 человек
По состоянию на утро субботы, 2 мая, в Украине зафиксировано уже 11411 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Вчера, 1 мая, этот показатель составлял 10 861 случай. Новых эпизодов за сутки - 550.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины (ЦОЗ) в соцсети.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 09:00 2 мая в Украине 11411 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев.
В настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 427 случаев;
- Волынская область - 315 случаев;
- Днепропетровская область - 436 случаев;
- Донецкая область - 70 случаев;
- Житомирская область - 393 случая;
- Закарпатская область - 496 случаев;
- Запорожская область - 267 случаев;
- Ивано-Франковская область - 942 случая;
- Кировоградская область - 394 случая;
- Киев - 1494 случая;
- Киевская область - 747 случаев;
- Львовская область - 465 случаев;
- Луганская область - 37 случаев;
- Николаевская область - 140 случаев;
- Одесская область - 329 случаев;
- Полтавская область - 212 случаев;
- Ровенская область - 689 случаев;
- Сумская область - 105 случаев;
- Тернопольская область - 823 случая;
- Харьковская область - 311 случаев;
- Херсонская область - 121 случай;
- Хмельницкая область - 98 случаев;
- Черновицкая область - 1745 случаев;
- Черкасская область - 304 случая;
- Черниговская область - 51 случай.
Данные с временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 мая 2020 в Центр поступило 727 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с началу 2020 года поступило 31043 сообщение о подозрении на Covid-19.
Напомним, глава Минздрава Макси Степанов призвал украинцев на праздники сидеть дома и не инфицировать коронавирусом родных.
Также мы писали, что по состоянию на 1 мая в Украине коронавируом заразились 2154 медика.