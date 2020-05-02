По состоянию на утро субботы, 2 мая, в Украине зафиксировано уже 11411 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Вчера, 1 мая, этот показатель составлял 10 861 случай. Новых эпизодов за сутки - 550.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины (ЦОЗ) в соцсети.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 09:00 2 мая в Украине 11411 ​​лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев.

В настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 427 случаев;

Волынская область - 315 случаев;

Днепропетровская область - 436 случаев;

Донецкая область - 70 случаев;

Житомирская область - 393 случая;

Закарпатская область - 496 случаев;

Запорожская область - 267 случаев;

Ивано-Франковская область - 942 случая;

Кировоградская область - 394 случая;

Киев - 1494 случая;

Киевская область - 747 случаев;

Львовская область - 465 случаев;

Луганская область - 37 случаев;

Николаевская область - 140 случаев;

Одесская область - 329 случаев;

Полтавская область - 212 случаев;

Ровенская область - 689 случаев;

Сумская область - 105 случаев;

Тернопольская область - 823 случая;

Харьковская область - 311 случаев;

Херсонская область - 121 случай;

Хмельницкая область - 98 случаев;

Черновицкая область - 1745 случаев;

Черкасская область - 304 случая;

Черниговская область - 51 случай.

Данные с временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 мая 2020 в Центр поступило 727 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с началу 2020 года поступило 31043 сообщение о подозрении на Covid-19.

Напомним, глава Минздрава Макси Степанов призвал украинцев на праздники сидеть дома и не инфицировать коронавирусом родных.

Также мы писали, что по состоянию на 1 мая в Украине коронавируом заразились 2154 медика.