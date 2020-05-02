Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Черкасской ОГА 1 мая приняла решение о том, что Черкасскому городскому совету необходимо отменить решение касательно смягчения карантина.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Во время заседания региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС приняли решение о рекомендации Черкасскому горсовету отменить решение исполкома относительно преждевременного ослабления карантинных ограничений в городе", - говорится в сообщении.

Также работодателям Черкасской области рекомендовали продолжать выполнение установленных постановлением Кабмина карантинных ограничений до их изменения или отмены и воздержаться от возобновления работы на основании решений сельских, поселковых, городских советов и комитетов.

Напомним, 30 апреля исполнительный комитет Черкасского городского совета принял решение об отмене карантина в городе, несмотря на эпидемию коронавируса. После этого мэр города подвергся критике со стороны Минздрава, МВД и лично президента Украины Владимира Зеленского.

Также "Страна" рассказывала о том, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко показал повестку, где его вызывают на разговор со следователем.