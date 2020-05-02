Лидер КНДР Ким Чен Ын, слухи о смерти которого циркулируют несколько последних дней, 1 мая появился на публике впервые почти за три недели.

Об этом сообщает ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи).

"Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын лично перерезал ленту, символизирующую завершение строительства, приняв участие в церемонии", - говорится в сообщении.

Речь идет о церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений в провинции Пхеннан-Намдо.

Последний раз о публичном появлении Ким Чен Ына 11 апреля сообщалось еще 12 апреля. Первые слухи о нездоровье товарища Кима появились после того, как он впервые за восемь лет пропустил День Солнца - торжественную церемонию по случаю 108-летия со дня рождения своего деда Ким Ир Сена, проходившую 15 апреля. После чего спекуляции по поводу состояния здоровья лидера КНДР только усиливались.

В прессе даже называли возможного преемника северокорейского лидера.

В Южной Корее предположили, что глава соседнего государства не появляется на публике, так как находится на карантине из-за коронавируса.