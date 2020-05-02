В марсианском метеорите Allan Hills 84001, обнаруженном в 1984 году в Антарктиде, японские ученые нашли азотсодержащие органические молекулы. Это значит, что на Марсе существовала органика, которая могла быть занесена метеоритами или сформироваться на планете.

Результаты исследования небесного тела опубликованы в Nature Communications.

До сих пор в метеоритах с Марса не пытались найти азотистые соединения из-за технических сложностей: ранее считалось, что метеориты неизбежно загрязнены органикой земного происхождения.

Однако сотрудники Института космоса и астронавтики JAXA разработали новый метод анализа, который позволил отыскать в метеорите азотсодержащие соединения. Allan Hills 84001 содержит оранжевые мелкозернистые образования карбонатных минералов, выпавших в осадок из околоповерхностных марсианских вод примерно 3,9–4,04 миллиарда лет назад.

Фрагмент метеорита Allan Hills и увеличенное изображение зерен карбонатных минералов, в которых содержится азотсодержащая органика

Используя серебряную двухстороннюю липкую ленту, ученые извлекли несколько зерен таких минералов размером около 50 микрометров и облучили полученные образцы рентгеновскими лучами. Чтобы исключить загрязнение образцов земными веществами, все эксперименты проводились в чистой лаборатории. В итоге в карбонатных зернах был обнаружен азот, входящий в состав органических молекул.

Авторы исследования полагают, что эти вещества сформировались на Марсе либо были занесены на поверхность планеты метеоритами.

Если органическая материя в значительном количестве и разнообразии сформировалась или была занесена на Марс и сохранилась в его приповерхностных слоях, она имела шанс развиться в более сложные формы. Произошло это или нет, могут показать дальнейшие заборы образцов грунта на Марсе и их изучение.

Как сообщала "Страна", в прошлом году ученые NASA с помощью марсохода Curiosity провели исследование на Марсе и нашли метан, который чаще всего указывает на присутствие жизни.

Также мы писали об обнаружении на планете русел древних рек, которые текли по ее поверхности.