Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом. 51-летний чиновник лег в больницу.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Якушев заявил, что несмотря на болезнь он остается на связи.

Кроме министра, среди сотрудников ведомства COVID-19 заболел его заместитель Дмитрий Волков.



Исполняющим обязанности главы Минстроя в ближайшее время станет Никита Стасишин.

Все члены руководства министерства сдали тесты на коронавирус. Пока новых положительных результатов ни у кого не выявлено.

С 23 марта министерство переведено на удаленный режим работы, доступ в здание имеют только руководители и сотрудники, которые не могут работать удаленно.



Ранее "Страна" писала, что коронавирус подхватил и российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Мы также приводили статистику зараженных россиян на 1 мая.