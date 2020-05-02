Илон Маск, который ранее требовал снятие карантина, написал 1 мая в Twitter, что акции его компании стоят слишком дорого, после чего ценные бумаги Tesla сразу обвалились на 12%.

"Стоимость акций Tesla слишком высока, имхо", - написал Маск.

После этого твита акции автопроизводителя упали на 9,35% до $708,77, о чем свидетельствуют вечерние данные торгов. Минимальное значение в течение дня составило $683,04.

В этот вечер Маск опубликовал еще несколько твитов неоднозначного содержания. Он написал что продает все имущество и у него не будет собственного дома, потребовал вернуть людям свободу и рассказал, что его девушка, певица Grimes, злится на него.

Впрочем, твиты Маска в пятницу вообще были достаточно загадочны: "А теперь верните людям их свободу", "Я продаю почти все свое имущество, у меня не будет дома", "Гнев, гнев против умирающих в свете сознания".

В каком состоянии и почему именно он публикует твиты такого содержания - пока не ясно.

Ранее сообщалось, что Илон Маск собрался научить Tesla плавать некоторое время.

Также мы писали, как Илон Маск угодил в очередной скандал из-за коронавируса.