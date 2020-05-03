С 2050 года на Северном полюсе летом морской лед будет таять практически полностью. Его площадь будет составлять менее миллиона квадратных километров против нынешних шести миллионов.

К такому выводу пришли ученые из Университета Гамбурга, результаты исследования которых опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Лед покрывает значительную площадь Северного ледовитого океана уже на протяжении 700 тысяч лет. Летом он тает, причем пик таяния приходится на начало сентября. Однако он никогда не исчезает полностью.

В последние десятилетия объем морского льда в Арктике заметно снизился. Дальнейшее уменьшение площади льдов несет угрозу для окружающей среды, в том числе для популяций белого медведя.

Команда ученых из Университета Гамбурга решила спрогнозировать динамику таяния арктического льда до 2100 года. Моделирование показало, что при условии выполнения сценариев с выбросами углекислого газа, превышающими современный уровень, Арктика будет свободной от морского льда уже к сентябрю 2050 года. Согласно расчетам, его площадь составит менее одного миллиона квадратных километров против нынешних шести миллионов.

Лидером в плане выбросов углекислого газа сейчас является Китай: он ответственен за половину мировых антропогенных выбросов. Они выросли на 4,6%. Так что в будущем вероятно развитие ситуации именно по сценариям роста углеродных выбросов, а не их снижения.

Ранее считалось, что первое безледное лето наступит в 2100 году. Но теперь ученые передвинули этот срок на 50 лет ближе.

Ранее "Страна" сообщала, что Гренландия за теплый год потеряла в 12 раз больше льда, чем наморозила.

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