В Бразилии, которая обошла по числу зараженных Китай и приблизилась по новым заболевшим к России, уже 91 589 случаев коронавируса или 6 209 новых случаев за сутки и она обошла по этому показателю Великобританию.

Об этом говорят данные на портале Worldometers.

За последние 24 часа в Бразилии погибли 428 человек, общее число скончавшихся от COVID-19 в стране составляет 6329. Ещё 1642 смерти в настоящее время изучаются. Вылечились более 38 тысяч пациентов.

Число новых случаев коронавируса в мире, фото: Worldometers



Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.

Как сообщалось ранее, президент Бразилии пришел поддержать митинг за отмену карантина в стране

Также мы рассказывали, как в Бразилии молодожены из-за коронавируса расписываются в масках и не выходя из машины.