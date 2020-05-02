По мере ослабления карантина в Украине будут открываться разные виды транспорта. Однако метро заработает в последнюю очередь.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью Liga.net.

Тимошенко сказал, что предприятиям, которые хотят функционировать на карантине, следует самим организовывать доставку сотрудников к рабочим местам.

"Как только будет послабление карантинных мер - будем поэтапно открывать и транспорт. Но предприятиям, если они хотят работать, надо самоорганизовываться и делать доставку людей. Так сейчас делают многие предприятия. В большинстве ездят на такси", - сказал Тимошенко.

Что касается метро, то его запустят после остальных видов транспорта.

"Да, но метро будет открываться в последнюю очередь. Поймите, Украина не заканчивается в Киеве, а метро у нас в трех городах", - объяснил такое решение властей представитель Офиса.

По его словам, к тому же в метрополитене сложно контролировать соблюдение пассажирами безопасной дистанции.

Как писала "Страна" в конце апреля практически то же самое о решении проблемы подвоза людей на работу говорил Виталий Кличко.

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