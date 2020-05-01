В Харьковской области число лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 среди медиков за минувшие сутки выросло с 65 до 73, сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

"73 медика с подтвержденным диагнозом", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что к медучреждениям, где зафиксированы случаи заболевания персонала, добавилась городская больница №27.

Таким образом, в регионе чуть больше четверти заболевших - медики.

Как сообщалось, в общей сложности на утро пятницы в Харьковской области зарегистрировано 564 подозрений на Covid-19 (в том числе 50 - за минувшие сутки). Из них 274 случая подтверждено, 135 - опровергнуто, остальные - на стадии проверки. Из 274 заболевших 26 человек выздоровели, 4 - умерли.

Среди заболевших чуть больше женщин (146 человек). Более половины случаев подтвержденного Covid-19 зарегистрировано в Харькове (144 человека). В районах области самая высокая заболеваемость зафиксирована в Змиевском (32 случая), Валковском и Харьковском (по 31 случаю в каждом) районах.

Больше всего случаев Covid-19 подтверждено в возрастных группах от 41 до 60 (114 человек). Меньше всего - в возрастных группах старше 80 лет (5 человек) и до 20 лет (17 человек). В возрастных группах от 21 до 40 лет и от 61 до 80 лет зафиксировано 81 и 57 случаев соответственно.

Из 244 болеющих 96 человек госпитализировано (в том числе 3 человека - на кислородной поддержке), 148 - на самоизоляции

С подозрением на Covid-19 госпитализировано 120 человек, 35 находятся на самоизоляции.

Ранее в Минздраве Украины предупредили, что коронавирус можно подхватить в теплую и солнечную погоду.

Также публиковали карту распространения коронавируса по областям Украины на 1 мая.