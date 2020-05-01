Популярная советская и российская актриса Татьяна Васильева попала в больницу. У 73-летней народной артистки Российской Федерации может быть коронавирус.

Как передает "Интерфакс", Васильева сама сообщила о своей госпитализации.

Пока диагноз не подтвержден.

"Я пока не могу точно сказать (какой диагноз - Ред.)", - призналась актриса.

Однако ранее Васильева жаловалась на повышение температуры до 38 градусов, слабость и кашель. Как писали российские издания, из-за этих симптомов она вызвала скорую помощь.

Актриса известна по таким фильмам, как "Здравствуйте, я ваша тетя", "Дуэнья", "Самая обаятельная и привлекательная".

Как ранее сообщала "Страна", украинская певица Ольга Полякова подозревает, что уже переболела Covid-19.

Мы также писали о выздоровлении после коронавирусной инфекции певицы Надежды Бабкиной.