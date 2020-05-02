Кремль не располагает официальной информацией о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, об исчезновении которого серьезно заговорили в США.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"У Кремля нет официальной информации о состоянии здоровья Ким Чен Ына", - сказал Песков.

Отметим, что северокорейский лидер не появлялся на публике с 11 апреля. 15 апреля он даже пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена.

Из-за его отсутствия начали появляться слухи о возможной смерти или болезни политика. Бывший посол КНДР в Лондоне Тхэ Ён Хо, сбежавший в Южную Корею в 2016 году, заявлял, что северокорейский лидер не может самостоятельно встать или нормально ходить. Появлялась информация о том, что он якобы находится в "вегетативном состоянии". В России слухи о смерти Ким Чен Ына опровергали.

В Южной Корее же считают, что лидер КНДР не появляется из-за опасения заражения коронавирусом.