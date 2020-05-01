В США назвали необычным долгое публичное отсутствие Ким Чем Ына
Власти США считают необычным отсутствие лидера КНДР Ким Чен Ына, который пропал более чем на две недели и не принимает участие в публичных событиях.
Соединенные Штаты готовятся к любому развитию ситуации. Об этом заявил госсекретарь страны Майкл Помпео в эфире радиостанции IHeart, передает ТАСС.
Помпео отметил, что США не получали сведений о появлении северокорейского лидера на публике в течение немногим более двух недель.
"Это не является неслыханным, но это необычно, - сказал американский госсекретарь, - Мы продолжаем внимательно следить за этим. Мы работаем над тем, чтобы при любой ситуации в итоге мы были подготовлены".
Представитель США отметил, что, как и говорил президент Дональд Трамп, главная цель заключается в выполнении достигнутых в Сингапуре договоренностей.
"Это включает в себя то, чтобы у страны не было ядерного оружия, а для северокорейцев будущее было более светлым", - цитирует агентство Помпео.
Ранее в Южной Корее сообщали, что Ким Чен Ын не появляется на публике, чтобы избежать заражения коронавирусом.
Также мы писали, что Трамп заявил, что знает, что с Ким Чен Ыном, но не скажет.