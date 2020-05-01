Главврачу николаевской инфекционной больницы грозят уголовным делом за выплату зарплаты медикам
Главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова заявила, что ей угрожают уголовным делом за якобы нецелевое использование средств, которые ушли на зарплату работникам медучреждения.
Как сообщает издание НикВести, о ситуации Федорова рассказала 30 апреля на сессии Николаевского областного совета.
На заседании главврач сказала, что деньги на содержание инфекционной больницы в областном бюджете есть. Понимая это, на прошлой сессии депутаты облсовета единогласно проголосовали за финансирование медучреждения.
"Выделенных вами на апрель 4 миллионов 350 тысяч гривен хватит, чтобы заплатить зарплату за апрель и все положенные медработникам надбавки", - сказала Федорова.
Она добавила, что при этом финансовое управление Николаевской ОГА угрожает ей административной и уголовной ответственностью за подписание документов о выплате зарплаты работникам инфекционки.
"Но сегодня мне говорят финансисты управления, ссылаясь на финуправление облгосадминистрации, что я нарушу закон, буду нести административную и уголовную ответственность, если выплачу зарплату за апрель работникам больницы. Почему? Потому что это будет "нецелевое использование средств". А потому я должна заплатить за апрель доплату, а зарплату не платить. Но люди отработали месяц, апрель, честно, рискуя собственной жизнью, в сложных условиях моральной и профессиональной нагрузки", - пояснила Федорова.
Она попросила внести изменения в решение сессии, чтобы решить правовую коллизию, если таковая есть, и позволить ей использовать деньги на зарплаты и доплаты.
"Если по мнению финуправления облгосадминистрации я нарушила закон и использовала деньги таким образом, что они нецелевые, то у нас разные цели. Моя цель – сохранение учреждения, в которое уже много вложено. Моя цель – сохранение всего коллектива. Я не собираюсь сокращать, нас и так уже осталось очень мало. А это, в целом, обеспечит эпидемиологическую безопасность нашей области", - резюмировала главврач.
Коллегу из Николаева поддержала заведующая кафедрой инфекционных болезней в Медицинском университете имени Богомольца Ольга Голубовская. По ее мнению, такая ситуация сложилась прежде всего из-за медреформы Ульяны Супрун.
"Осталось совсем немного... Скоро терпение лопнет у всех... Держитесь, Светлана Фёдорова и все мои коллеги, оказавшиеся заложниками преступной недореформы, продвинутой и поддерживаемой недолюдьми, часть из которых упорно делает вид, что "их там не было" и они были "за реформу, но не такую", - написала известная киевская врач-инфекционист.
Ранее "Страна" разбиралась, что изменилось для украинских медиков в связи с новым этапом медреформы, начавшимся 1 апреля.
Мы также писали о начавшихся вчера протестах медиков по всей Украине.