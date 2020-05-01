Главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова заявила, что ей угрожают уголовным делом за якобы нецелевое использование средств, которые ушли на зарплату работникам медучреждения.

Как сообщает издание НикВести, о ситуации Федорова рассказала 30 апреля на сессии Николаевского областного совета.

На заседании главврач сказала, что деньги на содержание инфекционной больницы в областном бюджете есть. Понимая это, на прошлой сессии депутаты облсовета единогласно проголосовали за финансирование медучреждения.

"Выделенных вами на апрель 4 миллионов 350 тысяч гривен хватит, чтобы заплатить зарплату за апрель и все положенные медработникам надбавки", - сказала Федорова.

Она добавила, что при этом финансовое управление Николаевской ОГА угрожает ей административной и уголовной ответственностью за подписание документов о выплате зарплаты работникам инфекционки.

"Но сегодня мне говорят финансисты управления, ссылаясь на финуправление облгосадминистрации, что я нарушу закон, буду нести административную и уголовную ответственность, если выплачу зарплату за апрель работникам больницы. Почему? Потому что это будет "нецелевое использование средств". А потому я должна заплатить за апрель доплату, а зарплату не платить. Но люди отработали месяц, апрель, честно, рискуя собственной жизнью, в сложных условиях моральной и профессиональной нагрузки", - пояснила Федорова.

Она попросила внести изменения в решение сессии, чтобы решить правовую коллизию, если таковая есть, и позволить ей использовать деньги на зарплаты и доплаты.

"Если по мнению финуправления облгосадминистрации я нарушила закон и использовала деньги таким образом, что они нецелевые, то у нас разные цели. Моя цель – сохранение учреждения, в которое уже много вложено. Моя цель – сохранение всего коллектива. Я не собираюсь сокращать, нас и так уже осталось очень мало. А это, в целом, обеспечит эпидемиологическую безопасность нашей области", - резюмировала главврач.

Коллегу из Николаева поддержала заведующая кафедрой инфекционных болезней в Медицинском университете имени Богомольца Ольга Голубовская. По ее мнению, такая ситуация сложилась прежде всего из-за медреформы Ульяны Супрун.

"Осталось совсем немного... Скоро терпение лопнет у всех... Держитесь, Светлана Фёдорова и все мои коллеги, оказавшиеся заложниками преступной недореформы, продвинутой и поддерживаемой недолюдьми, часть из которых упорно делает вид, что "их там не было" и они были "за реформу, но не такую", - написала известная киевская врач-инфекционист.

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