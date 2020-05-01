Пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника показала снимок, на котором запечатлены последствия прокатившихся по зоне отчуждения ЧАЭС пожаров.

Фото опубликовано в Facebook организации.

На нем видны обуглившиеся внизу стволы деревьев. Некоторые растения выстояли в огне, но многие повалены. Земля вокруг них полностью безжизненна и покрыта слоем пепла.

Особенно печально и удручающе картина последствий стихии смотрится на фоне яркого синего весеннего неба.

Ранее "Страна" писала, что за время лесных пожаров в зоне отчуждения возле Чернобыля сгорело 5% заповедника. Были полностью уничтожены некоторые группы растений. Из представителей фауны больше всего пострадали грызуны, рептилии, амфибии и насекомые.

Мы также сообщали, что к 1 мая пожары в районе Чернобыля так и не были потушены.