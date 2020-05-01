Мэра Черкасс, где горсовет 30 апреля фактически отменил карантин, вызвали на допрос.

Повестку на беседу со следователем городской глава Анатолий Бондаренко опубликовал в своем Facebook.

"Свежая прилетела... власть новая, методы старые", - коротко прокомментировал ситуацию мэр.

В документе сказано, что Бондаренко необходимо явиться 4 мая в 12:00 в кабинет к следователю следственного управления Нацполиции в Черкасской области для участия в допросе в качестве свидетеля.

Как сообщала "Страна", 1 мая в традиционном обращении к украинцам президент Владимир Зеленский пригрозил мэру проблемами из-за отмены карантина и передал ему пламенный привет от себя и МВД.

Бондаренко прокомментировал сложившуюся ситуацию в эксклюзивном интервью нашему изданию.