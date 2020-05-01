Во Франции число жертв коронавируса приближается к 25 тысячам человек
Число жертв коронавируса составило почти 24,6 тыс человек, прирост за сутки таким образом составил 218 человек.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава страны.
"Общее число умерших с первого марта составляет 24 594. В больницах умерли 15 369 человек, в социальных и медико-социальных учреждениях - 9225", - сказал Саломон.
По данным на пятницу, во Франции выявлено 130 185 случаев заболевания COVID-19, прирост за последние сутки составил 604 человека. Накануне сообщалось о 24 376 умерших и 129 581 инфицированных.
Число госпитализированных с коронавирусом продолжает снижаться, сейчас в больницах находятся 25 887 пациентов. Снижается и число тех, кому требуется лечение в реанимации: если в четверг таких было 4019 человек, то в пятницу - 3878.
Ранее "Страна" информировала, что Италия и Франция призвали граждан провести летний отпуск в пределах страны.
Также мы писали, что в теряющих миллионы на карантине Латвии и Эстонии всего 17 новых случаев коронавируса за сутки на двоих.