Число жертв коронавируса составило почти 24,6 тыс человек, прирост за сутки таким образом составил 218 человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава страны.

"Общее число умерших с первого марта составляет 24 594. В больницах умерли 15 369 человек, в социальных и медико-социальных учреждениях - 9225", - сказал Саломон.

По данным на пятницу, во Франции выявлено 130 185 случаев заболевания COVID-19, прирост за последние сутки составил 604 человека. Накануне сообщалось о 24 376 умерших и 129 581 инфицированных.



Число госпитализированных с коронавирусом продолжает снижаться, сейчас в больницах находятся 25 887 пациентов. Снижается и число тех, кому требуется лечение в реанимации: если в четверг таких было 4019 человек, то в пятницу - 3878.

Ранее "Страна" информировала, что Италия и Франция призвали граждан провести летний отпуск в пределах страны.

Также мы писали, что в теряющих миллионы на карантине Латвии и Эстонии всего 17 новых случаев коронавируса за сутки на двоих.