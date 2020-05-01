Япония начнет бесплатно поставлять в 43 страны лекарство "Авиган", также известное под названиями "Фавипиравир" и "Фавилавир". Это перспективное средство для лечения пневмонии, вызванной коронавирусом, которое включили и в украинский протокол.

Как сообщает "РИА Новости", об этом во время пресс-конференции в Токио рассказал министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

По словам главы МИД, он переговорил по телефону с министрами иностранных дел разных стран, и интерес к "Авигану" проявили многие из них.

"Мы получили просьбы о поставке "Авигана" почти от 80 стран по дипломатическим каналам. К сегодняшнему дню мы договорились о деталях поставки с 43 странами. Но приступить к поставке сможем вскоре после выходных. Что касается количества, то так как речь идет о клинических испытаниях, то в каждую страну будет направлено количество, достаточное для лечения 20 человек, максимум 100", - сказал министр.

"Авиган" был разработан для лечения гриппа шесть лет назад. Однако затем опыты на животных показали, что могут возникнуть побочные явления при развитии плода. В результате препарат исключили из применения беременными женщинами. Он попал в список лекарств, лечение которыми возможно по особому распоряжению правительства, если все остальные средства не эффективны. Недавно китайские врачи обнаружили его действенность при лечении пневмонии, вызванной новым типом коронавирусной инфекции.



В марте в Японии начали проводить клинические испытания на 80 пациентах с коронавирусом с легкими симптомами и без симптомов. Сейчас в Японии есть запас "Авигана", достаточный для лечения двух миллионов человек.

Как сообщала "Страна", в России первые испытания подтвердили эффективность против коронавируса лекарства от малярии 1970-х годов.

Мы также писали, что в Великобритании собираются испытывать на пациентах с коронавирусом экспериментальное норвежское противораковое лекарственное средство.