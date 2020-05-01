В Латвии, где бюджет потеряет 6% ВВП из-за пандемии, за прошедшие сутки от коронавируса умер один инфицированный. Covid-19 был обнаружен у 12 человек. В соседней Эстонии за тот же период выявлено 5 новых случаев заражения.

Об этом в пятницу, 1 мая, информирует "Интерфакс-Украина".

Как сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний, умерший от Covid-19 латвиец входил в возрастную группу 50-55 лет и подхватил инфекцию от одного из членов семьи. Всего от коронавируса в этой стране скончались 16 человек, 348 выздоровели. За все время пандемии, в Латвии коронавирус был найден у 870 человек.

При этом в течение последних суток ни один новый пациент не был госпитализирован. В целом в стационарах проходят лечение 34 человека, у 32 заболевание средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии. Выписано из больниц 96 человек, переболевших Covid-19.

Что касается Эстонии, то там за последние сутки было подтверждено 5 новых случаев коронавируса, не умер ни один пациент.

После начала эпидемии погибли от коронавируса 52 человека. Выздоровели 253 человека. Всего в стране зафиксировано 1 694 случаев Covid-19.

В то же время в Украине по состоянию на утро пятницы, 1 мая, в Украине зафиксировано уже 10 861 случаев заражения коронавирусом Covid-19.

Стоит отметить, что "Страна" ведет ежедневный онлайн-репортаж о том, как Украина и планета сражаются с коронавирусом.