Главный санитарный врач Виктор Ляшко оценил результаты введенного из-за коронавируса карантина. По его мнению, благодаря ограничениям Украине удалось избежать повторения итальянского сценария.

Об этом медицинский чиновник написал в своем Facebook.

"Карантин в Украине был введен для обеспечения способности системы здравоохранения реагировать на случаи коронавирусной болезни. Мы стремились не допустить повторения ситуации Италии, которой пришлось внедрять сортировку людей, кому оказывать медицинскую помощь, а кому не предоставлять. И нам это удалось. 2 месяца карантина дали результат", - считает Ляшко.

Он полагает, что действия властей позволили оказывать медицинскую помощь, в том числе и реанимационные мероприятия, каждому, кто в этом нуждается.

"Если бы у нас не было карантина, то экстренная медицинская помощь делала бы выбор: приехать к 40-летнему или к 70-летнего", - написал Ляшко.

Несмотря на похвалы карантину Ляшко, очень многие в Украине недовольны сложившейся ситуацией. Так, медики протестуют из-за того, что не получили обещанных "коронавирусных" доплат.

Против карантина также вышел малый бизнес.