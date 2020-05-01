В Испании количество умерших от Covid-19 снова стало расти в суточном измерении. Так, за 30 апреля число летальных случаев достигло 281. При этом за сутки до этого в Испании скончались 268 человек с таким диагнозом.

Об этом в пятницу, 1 мая, передает издание The Guardian.

Так, по данным испанского Минздрава, всего в стране от осложнений из-за инфицирования коронавирусом умерли 24 824 человек.

По информации издания, в Мадриде после 41 дня работы был закрыт крупнейший полевой госпиталь на 5,5 тыс. коек, развернутый в выставочном центре IFEMA. Из тысяч пациентов, прошедших через него, выжили 98%.

Как отмечают эксперты, последствия социальной изоляции приведут к падению ВВП Испании на 9,2% в этом году и будут стоить ей 139 млрд евро убытков.

Напомним, что правительство Испании разработало план возвращения страны к нормальной жизни, состоящий из четырех этапов, первый планируется начать реализовывать 4 мая. Согласно первой фазе, в стране начнут открываться мелкие торговые точки, спортзалы, гостиницы и другие заведения.

Ранее мы писали, что испанские пляжи могут открыться к середине июня: власти ряда европейских курортов не согласны с тем, что индустрия туризма не вернется к нормальному состоянию до конца 2020 года.