Американские эксперты считают, что коронавирус - мощное биологическое оружие, которое влияет не только на здоровье человека, но и наносит огромный ущерб экономике. По их мнению, череда эпидемий может опустошить экономику США.

Об этом сообщает американское оборонное издание Military.

Огромный человеческий и экономический ущерб, причиненный вирусом, показал, насколько мощным биологическим оружием может быть этот коронавирус и другие патогенные микроорганизмы, считают эксперты из разведслужб США.

Они отмечают, что страна может пережить эпидемию, хотя и с огромными экономическими потерями. Однако череда вспышек заболеваний с периодами в несколько лет опустошит американскую экономику и лишит США статуса великой державы. И такая перспектива учитывается врагами США, полагают в разведке.

Эксперты заявили, что COVID-19 продемонстрировал глубокую уязвимость США и всего мира к таким пандемиям, которые могут повториться в будущем. Это окажет серьезное влияние на вопросы национальной безопасности США и станет важным фактором в определении и формировании того, каким будет новый нормальный период после пандемии.

Ранее "Страна" сообщала, что разведка США официально опровергла искусственное происхождение коронавируса.

Мы также писали, что из-за коронавируса экономика США обвалилась впервые за шесть лет.