За последние сутки в Турции было выявлено более 2 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее количество инфицированных перевалило за 120 тысяч.

Об этом в пятницу, 1 мая, гласят данные сайта статистики Worldometers.

По последней информации, в Турции уже 122 392 зараженных коронавирусом, из которых 2188 были выявлены только за последние сутки. Также увеличилось количество летальных случаев от Covid-19 - их стало 3258 (84 за сутки). От болезни излечились уже 53 808 человек, из них 4922 за последние сутки.

Напомним, что власти Турции уже разработали план выхода из кризиса после окончания пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее мы писали, что пляжный сезон в Турции откроют к концу мая, сразу после того, как число заболевших коронавирусом пойдет на спад.