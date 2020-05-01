В Турции уже более 120 тысяч случаев коронавируса. Фото: Страна

За последние сутки в Турции было выявлено более 2 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее количество инфицированных перевалило за 120 тысяч.

Об этом в пятницу, 1 мая, гласят данные сайта статистики Worldometers.

По последней информации, в Турции уже 122 392 зараженных коронавирусом, из которых 2188 были выявлены только за последние сутки. Также увеличилось количество летальных случаев от Covid-19 - их стало 3258 (84 за сутки). От болезни излечились уже 53 808 человек, из них 4922 за последние сутки.

Скриншот: Worldometers.com

Напомним, что власти Турции уже разработали план выхода из кризиса после окончания пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее мы писали, что пляжный сезон в Турции откроют к концу мая, сразу после того, как число заболевших коронавирусом пойдет на спад.

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