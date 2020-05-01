Крушение одномоторного самолета Grumman под Днепром, во время которого погибли два человека, возможно произошло в связи с неисправностью двигателя. При этом рухнувший летательный аппарат принадлежит отцу одного из жертв аварии.

"Стране" стали известны первые подробности авиакатастрофы.

"На борту самолета было два пилота, Сергей Горшенин, сидел справа и Павел Клемин, сидел слева. Это частный вылет, на самолете отца Клемина. Причина крушения – это сваливание самолета, что к этому привело будет устанавливать комиссия, но есть предположение, что – это неисправность двигателя повлекшая за собой потерю тяги при взлете. Они решили развернуться и при развороте потеряли высоту вследствие чего упали", рассказал Александр Санжара, который обучался пилотированию вместе с Клеминым.

Напомним, что авария произошла 1 мая около 16:26, недалеко от улицы Березинской на границе областного центра с Днепровским районом.

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