Американские ученые, работающие на военных, создали тест для раннего выявления COVID-19. Он может определить наличие вируса у носителя до того, как тот окажется способен заражать окружающих.

Об этом пишет британское издание The Guardian.

Разработчики теста надеются, что их методика поможет выявлять наличие коронавируса уже через 24 часа после заражения - то есть за несколько дней до того, как носитель сможет передавать вирус дальше, и до проявления симптомов заболевания. Это примерно на четыре дня раньше, чем позволяют уже существующие тесты.

Тест появился в результате разработок Управления перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA), которые первоначально были направлены для применения во время вооруженных конфликтов. С началом пандемии коронавируса исследовательская программа была переориентирована на борьбу с COVID-19.

"Эта разработка позволит в мировых масштабах заполнить пробел с диагностированием", - сказал глава лаборатории биотехнологий DARPA Брэд Рингайзен. Он добавил, что речь идет об "абсолютно инновационном решении".

По словам ученого, теперь ожидается получение разрешения на использование теста от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Разрешение должно поступить в течение недели.

Ранее "Страна" рассказывала, зачем нужны тесты на иммунитет к коронавирусу.

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