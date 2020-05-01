Исследователь спрогнозировал время наступления пиков активного распространения коронавируса в России, где уже заражены более 57 тысяч человек. Ожидается, что эпидемия Covid-19 в Москве закончится в августе.

Об этом, со ссылкой на данные эксперта Центра экономических исследований Агаси Тавадяна, передает РИА "Новости".

Так, по прогнозу ученого, течение эпидемии в РФ будет выглядить следующим образом:

пик пандемии в Москве будет в ближайшее время, конец эпидемии - в начале августа

пик распространения вируса в Петербурге приходится на конец мая

пик в Приволжском федеральном округе наступит начале мая

в Сибири и на Урале - около середины мая

в Северно-Кавказском федеральном округе - на второй неделе неделя мая

в Южном федеральном округе - в конец мая

на Дальнем востоке - в первой декаде мая

При этом всего в России, по данным Тавадяна, коронавирусом переболеют около 350-450 тысяч человек.

Стоит отметить, что в России за последние сутки зарегистрировано 7 933 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, что премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заразился коронавирусом. На время его больничного правительство возглавил вице-премьер Андрей Белоусов.

Ранее мы писали, что российские медики заговорили о новом симптоме коронавируса. У многих пациентов с подтвержденным Covid-19, выявлены высыпания на руках и животе.