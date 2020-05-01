Ограничения на авиаперелеты, введенные во всем мире из-за распространения коронавируса, могут сорвать кампанию по вакцинации в десятках странах мира.

Как сообщает "Интерфакс", об этом заявила на онлайн-брифинге представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Марикси Меркадо.

"Десятки стран рискуют исчерпать запасы вакцин из-за задержек в поставках", - сказала Меркадо.

По ее данным, с дефицитом могут столкнуться 26 стран, главным образом в Африке. Также без вакцин рискуют остаться Мьянма и КНДР.

Меркадо отметила, что с 22 марта объем транспортировки вакцин сократился на 70-80%. При этом в 2019 году ЮНИСЕФ доставил 2,34 млрд доз вакцин в 100 стран. Этого хватило для 45% детей в возрасте менее пяти лет.

Также в ЮНИСЕФ указали на рост грузовых тарифов на авиалиниях до 200%, что может оказаться еще одной большой проблемой для стран с ограниченными ресурсами.

Меркадо добавила, что еще до пандемии коронавируса каждый год вакцины от кори, полиомиелита и прочих болезней были недоступны для 20 млн детей младше одного года по всему миру.

Как писала "Страна", в понедельник гендиректор ВОЗ выражал обеспокоенность тем же: Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что карантин срывает кампанию по вакцинированию детей.

Мы также сообщали, что в украинском МОЗ напомнили о необходимости соблюдать график прививок детей несмотря на карантин.