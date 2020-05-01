Количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине стремительно подбирается к 11 тысячам. Регионом-лидером по числу выявленных больных с Covid-19 остается Черновицкая область.

В пятницу, 1 мая, Центр общественного здоровья (ЦОЗ) опубликовал карту распределения количества больных Covid-19 по регионам:

Винницкая обл. - 425 (145 выздоровели)

Волынская обл. - 307 (64 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 364 (63 выздоровели)

Донецкая обл. - 70 (12 выздоровели)

Житомирская обл. - 390 (23 выздоровели)

Закарпатская обл. - 432 (53 выздоровели)

Запорожская обл. - 260 (61 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 899 (72 выздоровели)

м. Киев - 1453 (80 выздоровели)

Киевская обл. - 694 (74 выздоровели)

Кировоградская обл. - 392 (114 выздоровели)

Львовская обл. - 454 (87 выздоровели)

Луганская обл. - 35 (5 выздоровели)

Николаевская обл. - 126 (6 выздоровели)

Одесская обл. - 296 (17 выздоровели)

Полтавская обл. - 211 (22 выздоровели)

Ровенская обл. - 658 (62 выздоровели)

Сумская обл. -103 (62 выздоровели)

Тернопольская обл. - 793 (93 оужалы)

Харьковская обл. - 274 (26 выздоровели)

Херсонская обл. - 120 (44 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 92 (26 выздоровели)

Черкасская обл. - 296 (63 выздоровели)

Черновицкая обл. - 1667 (123 выздоровели)

Черниговская обл. - 50 (6 выздоровели).

В ЦОЗ отметили, что из общего количества подтвержденных случаев Covid-19 в Украине, болезнь обнаружили у 754 детей и 2154 медиков. Всего в странне исследовано 118 545 образцов методом ПЦР.

На амбулаторном лечении 7526 пациентов, из них 610 детей и 1785 медработников. В общем нуждались в госпитализации 3335 человек, из них 144 ребенка и 369 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 143 человека, в том числе один ребенок и 10 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 272 человека, из них 16 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%). Всего 1413 пациента уже выздоровели, из них 311 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Инфографика: Центр общественного здоровья

Напомним, что по последним данным в Украине подтвержден 10861 случай Covid-19, из них 455 за последние сутки. В частности болезнь подтверждена в 754 детей и 2154 медиков.

Ранее мы писали, что карантинные меры в Украине будут смягчены через 10 дней.