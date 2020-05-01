Украинка Настя Зинченко, которая не стала бросать собаку в Ухане, вернулась с ней в Херсон
Проживающая в Ухане украинка Анастасия Зинченко, которая в разгар эпидемии коронавируса в КНР в феврале не смогла выехать в Украину из-за собаки, вернулась домой. Причем вместе с четвероногим любимцем.
Об этом девушка написала в своем Instagram и выложила несколько фото из родного Херсона.
"Я дома. Когда придёт время и я соберусь мыслями и отдохну, я расскажу вам историю о том, как мы вернулись домой. А сейчас я наслаждаюсь оливье, шашлыками, пловом и селедкой под шубой. Всем хороших майских праздников", - написала Анастасия.
Встреча Анастасии с бабушкой
Также девушка добавила, что находится дома на самоизоляции.
"Я сделала тест в Китае, но по правилам Украины самоизоляция нужна все равно", - сообщила подписчикам Анастасия.
Напомним, история с Настей наделала много шума, и с девушкой даже связывался президент Владимир Зеленский.
"Страна" рассказывала, как сидящей на карантине украинке китайская полиция привезла еду домой.