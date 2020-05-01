Проживающая в Ухане украинка Анастасия Зинченко, которая в разгар эпидемии коронавируса в КНР в феврале не смогла выехать в Украину из-за собаки, вернулась домой. Причем вместе с четвероногим любимцем.

Об этом девушка написала в своем Instagram и выложила несколько фото из родного Херсона.

"Я дома. Когда придёт время и я соберусь мыслями и отдохну, я расскажу вам историю о том, как мы вернулись домой. А сейчас я наслаждаюсь оливье, шашлыками, пловом и селедкой под шубой. Всем хороших майских праздников", - написала Анастасия.



Встреча Анастасии с бабушкой

Также девушка добавила, что находится дома на самоизоляции.

"Я сделала тест в Китае, но по правилам Украины самоизоляция нужна все равно", - сообщила подписчикам Анастасия.

Напомним, история с Настей наделала много шума, и с девушкой даже связывался президент Владимир Зеленский.

"Страна" рассказывала, как сидящей на карантине украинке китайская полиция привезла еду домой.