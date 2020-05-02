В субботу, 2 мая, в Одессе вспоминают годовщина трагических событий в в 2014 году. В результате столкновений в центре города и пожара в Доме профсоюзов тогда погибли 49 человек. В основном это были сторонники Антимайдана.

Всего в Доме профсоюзов погибли 42 человека, из них 40 - одесситы. По официальной версии, 11 из них - от ожогов тела и дыхательных путей, 9 – от отравления угарным газом, 14 – от отравления продуктами горения.

Точка в расследовании до сих пор не поставлена, никто не понес ответственность.

Накануне в ООН призвали Украину наказать виновных в трагедии 2 мая в Одессе. "Последние шесть лет семьи жертв борются за справедливость за смерть своих близких. Все эти шесть лет правосудие остается недостижимым" - заявили в ООН. И отметили отсутствие прогресса в расследовании смертей на Куликовом Поле.

Традиционно 2 мая одесситы несут цветы к Дому профсоюзов в память о погибших, нередко мероприятия сопровождаются столкновениями с националистами, которые называют погибших "представителями русского мира" и "кремлевской колонной".

"Страна" ведет онлайн-хронику сегодняшних мероприятий в Одессе.

12:29 Видео "Страны" с Куликова поля.

12:16 "2 мая - позор для правоохранительных органов. За 6 лет виновные так и не наказаны. Подозрение Парубию подготовлено, но так и не доведено до суда. Дело убийцы Ходияка в суде заглохло и не движется дальше. Все почему-то забыли о посте Филатова, который после трагедии публично хвалился, что "они" в Одессе остановили русский мир. Зато известная контора продолжает кошмарить куликовцев. 30 апреля заведены новые дела против антифашистов "Куликова поля" по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) и 109 (захват власти), которые якобы собирались устраивать какие-то провокации в годовщину трагедии. Улики - покрытые нафталином листовки 2014 года, которые сотрудники конторы носят с собой на все обыски. Так держать! Весна пришла, как говорится...", - пишет журналист и бывший политзаключенный Павел Волков.

12:12 Сегодня на Куликовом поле в Одессе чтят память погибших антимайдановцев. Полиция оцепила подходы к Дому профсоюзов, где произошла трагедия 2 мая 2014 года.

Чтобы возложить цветы, нужно пройти через кордон и металлоискатель. К Дому профсоюзов пропускают по двое - поэтому из желающих возложить цветы образовалась длинная очередь. Везде плакаты от полиции, что нельзя использовать коммунистическую символику.



Сейчас у Куликова поля - более сотни человек, но основной наплыв людей ожидается через час-два.

Неподалеку стоят и наблюдают за происходящим небольшие группы националистов. Пока конфликтов нет.

12:05 Цветы у Дома профсоюзов.

12:02 МВД опубликовало в Facebook обращение, в котором пригрозило ответственностью за демонстрацию запрещенной символики - коммунистической и нацистской.

Возле Куликова поля висит плакат на эту же тему.

12:00 Рядом с Куликовым полем появляются небольшие группы националистов из "Карпатской сечи".

11:55 Людей, перед тем, как пропустить к Дому профсоюзов, еще и проверяют металлоискателем.

11:42 Одесская епархия УПЦ служит молебен по погибшим 2 мая 2014 года.

11:35 На возложение цветов жертвам Куликова поля пришли нардепы от "Слуги народа" Артем Дмитрук и Алексей Леонов.

11:30 Президент еще не комментировал годовщины трагедии в этом году. О чем писал Владимир Зеленский год назад - 2 мая 2019 года?

Зе ни словом не упомянул пятилетие массовой гибели людей на Куликовом поле, которое тогда отмечалось. В этот день на его Facebook появлось два поста - один против России, что она, мол, нам не брат. А второй - обращение к бизнесу, что "пора работать по прозрачным правилам".

11:22 Юрист Андрей Портнов пишет, что президент Зеленский не выразил соболезнований семьям погибших.

"Господин Президент, до сих пор нет Вашего публичного заявления и соболезнований в отношении подвергнутых шесть лет назад в этот день массовой казни людей в одесском Доме профсоюзов.

В феврале Вы ходили с лампадками в отношении участников массовых беспорядков и убийств на Майдане.

А по одесским событиям у Вас какое-то другое отношение? Может Вам в этом вопросе как-то неудобно перед Парубием, причастным к организации этого массового убийства и которого реабилитируют назначенные Вами Генеральный прокурор и глава ГБР?

Или перед Порошенко, пять лет обеспечивавшим неприкосновенность убийцам? Может перед побратимами, активистами и радикалами, чтоб они не написали о Вас негативную заметку в социальных сетях?

Ждём публичную реакцию по случаю этой массовой казни, случайные вы правители.

Выражаю соболезнования родным и близким всех погибших в этом массовом убийстве".

11:16 Очередь на Куликово поле.

Фото Максима Войтенко

11:13 Националисты начинают свои ежегодные пляски на костях и шутки о "шашлыках".

"Поздравляю защитников Одессы с 6 годовщиной! Так поломать все планы Кремля и завершить маевку шашлыком могут только настоящие одесситы", - пишет блогер Александр Гром.

11:10 Соцсети обсуждают годовщину трагедии.

"Для войны на Донбассе события в Одессе стали тем детонатором, который спровоцировал гражданский конфликт на Украине. Именно тогда многие поняли кто пришел к власти, и договариваться с ними не о чем нельзя.

То что убийства людей в доме профсоюзов в Одессе 2014 году не расследуют, четко дает понять кто правит на Украине, и что банда Порошенка никуда не исчезла, а подружилась с "новой властью" и продолжает политику на уничтожение Украины как суверенного государства", - пишет журналист Дмитрий Василец.

11:07 Перед входом скопилась большая очередь людей, которые хотят почтить память погибших. Пускают их дозированно - то ли из соображений безопасности, то ли карантина. Но если последнее, то это не имеет смысла: очередь на Куликово поле достаточно плотная.

11:00 К Куликову полю полиция пускает по два человека для возложения цветов.

Фото - Украинская служба информации

10:55 Что изменилось в деле 2 мая при Зеленском? Разобрали подробно в материале "Страны" "Парубий вне подозрений, СБУ кошмарит антимайдан".

10:50 Сегодня флаги в Одессе повязаны траурной лентой.

Фото Максима Войтенко

10:40 Куликово поле уже оцеплено полицией. Внутрь пускают по два человека. Собрались несколько десятков тех, кто пришел почтить память погибших.