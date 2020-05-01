В Днепре 93-летняя женщина после почти четырех недель болезни победила коронавирусную инфекцию. Диагноз пенсионерке медики поставили 6 апреля. При этом пациентку не госпитализировали, а лечили амбулаторно под контролем семейного врача. Об этом пишет телеграм-канал "Днепр".

"Женщина легко переболела COVID-19 без пневмонии и осложнений и через три недели тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Сейчас женщина выздоровела и чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что победивший коронавирус британский премьер 55-летний Борис Джонсон на днях стал отцом в шестой раз.

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