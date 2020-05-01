Заболеть коронавирусной инфекцией можно независимо от того, насколько теплая и солнечная погода на улице. В странах с жарким климатом тоже наблюдается распространение заболевания. Поэтому не стоит отправляться на майские праздники на природу.

Об этом в Facebook предупредил украинский Минздрав.

В ведомстве напомнили, что, раз пока нет иммунитета, вакцин и лекарств против новой инфекции, обезопасить себя от заражения можно с помощью соблюдения простых правил:

поздравлять знакомых бесконтактно - кивком головы или приветливой улыбкой;

соблюдать гигиену рук и этикет кашля;

не сплевывать на улицах, а пользоваться одноразовыми бумажными платками;

соблюдать дистанцию не менее полутора метров в публичных местах.

В случае появления респираторных симптомов (повышенной температуры, кашля, насморка) следует уйти на самоизоляцию и не контактировать даже с близкими, особенно пожилыми.

Ранее "Страна" рассказывала, что горячая ванна не помогает в качестве лечения и профилактики коронавируса.

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