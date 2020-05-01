Глава Минздрава Максим Степанов призвал украинцев воздержаться от посещения массовых мероприятий и провести майские праздники дома, чтобы не допустить критического распространения коронавируса в стране.

Об этом сообщается на странице МОЗ в Facebook.

"Никто не собирается продлевать карантин, если этого не потребует ситуация. Никто не собирается безосновательно держать закрытыми магазины и парки. Начиная грубо нарушать карантинные требования, подумайте не только о себе, но и о своих родных и близких, которых вы можете после этого инфицировать. Я призываю провести майские праздники дома, чтобы скорее начать выходить из карантина", - отметил Максим Степанов.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский пообещал, что через 10 дней карантин начнут снимать.

Также мы сообщали, что в Мукачево с понедельника, несмотря на карантин, откроют торговые центры и парки.