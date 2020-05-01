В Беларуси, где бушует эпидемия коронавируса, количество зараженных инфекцией подбирается к 15 тысячам человек. От Covid-19 в стране погибли более 90 человек.

Об этом в пятницу, 1 мая, рассказали в Минздраве Беларуси, передает Naviny.by.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 93 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - рассказали в министерства.

Так, по последним данным, в Беларуси зафиксировано 14 917 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. При этом только за сутки в стране выявили 890 новых пациентов с Covid-19. Выздоровели 2918 человек.

По информации Минздрава, в стране проведено 186 262 теста на коронавирус.

Напомним, что недавно президент Беларуси Александр Лукашенко вместо карантина устроил субботник, на него вышли 2,3 миллиона беларусов.

Ранее мы писали, что по словам Лукашенко, введение тотального карантина является недопустимой мерой борьбы с коронавирусом, так как приведет к губительным последствиям для экономики страны.