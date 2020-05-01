Опенейр UPark Festival, который должен был состояться 16-19 июля в Киеве, отложен на год. Его хедлайнерами должна была стать американская группа My Chemical Romance.

О переносе мероприятия сообщается на его Facebook-странице.

Причиной переноса стал тотальный карантин.

"К сожалению, ситуация, которая сложилась в Украине и мире просто не оставляет шансов на проведение летних фестивалей. Международное авиасообщение прекращено и, вероятно, ограничения на проведение массовых мероприятий в Украине будут действовать и летом. Мы вынуждены перенести UPark Festival на 2021 год", - сказано в записи пресс-службы фестиваля.

Организаторы пообещали приложить максимум усилий, чтобы все анонсированные артисты приехали на следующий год. Кроме My Chemical Romance, это группы The Offspring, Royal Blood, Gogol Bordello, "Звери" и другие.

Все приобретенные билеты остаются действительными на 2021 год. Более того, каждому меломану предложат специальные бонусы, которые станут весомым аргументом для сохранения билета.

Ранее "Страна" сообщала о переносе фестиваля Sziget, который ежегодно проходит в Будапеште и считается крупнейшим опенейром в Европе.

А фестиваль Burning Man в США, как мы писали, и вовсе переберется в виртуальное пространство.