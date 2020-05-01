В Черкассах полиция задержала мужчину, который разгуливал по городу с ножом и угрожал людям расправой. Агрессивный мужчина забрался на забор одного из частных домовладений и оттуда принялся грозить хозяевам. Об этом сообщается на сайте патрульной полиции Украины.

Когда хозяева дома вызвали полицию, агрессор предпочел сбежать с места происшествия. И приехавшие полицейские его не застали. Но позже в полицию поступило еще одно сообщение: на бульваре Шевченко возле магазина мужчина с ножом бросался на прохожих.

Злоумышленника задержали. Им оказался 57-летний местный житель, который до этого уже привлекался к административной и уголовной ответственности. Дело передали следователям.

Ранее "Страна" писала о том, что в центре Киева преступник с ножом ворвался в квартиру и отнял у гостей деньги и золото.

Также мы сообщали, что женщина с ножом бросилась на прохожих в бельгийском городе Гент.