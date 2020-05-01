В Черкассах мужчина сножом бродил по улицам и угрожал людям расправой. Фото
В Черкассах полиция задержала мужчину, который разгуливал по городу с ножом и угрожал людям расправой. Агрессивный мужчина забрался на забор одного из частных домовладений и оттуда принялся грозить хозяевам. Об этом сообщается на сайте патрульной полиции Украины.
Когда хозяева дома вызвали полицию, агрессор предпочел сбежать с места происшествия. И приехавшие полицейские его не застали. Но позже в полицию поступило еще одно сообщение: на бульваре Шевченко возле магазина мужчина с ножом бросался на прохожих.
Злоумышленника задержали. Им оказался 57-летний местный житель, который до этого уже привлекался к административной и уголовной ответственности. Дело передали следователям.
Ранее "Страна" писала о том, что в центре Киева преступник с ножом ворвался в квартиру и отнял у гостей деньги и золото.
Также мы сообщали, что женщина с ножом бросилась на прохожих в бельгийском городе Гент.