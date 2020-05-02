2 мая в Украине праздничные выходные, но, несмотря, на майские праздники, до окончания карантина за шашлыки на природе и прогулки в парках все еще грозит штраф.

Хотя, не дожидаясь 11 мая украинцы уже начали выходить из карантина, заработали кафе и рынки. В Черкассах местные власти разрешили работу парикмахерских, летних площадок и магазинов, в Днепре - гулять в парках, а общепиту работать на вынос.

Правда, мэру Черкасс уже передал "пламенный привет от СБУ" Владимир Зеленский, а полиция заявила, что будет штрафовать сферу услуг и магазины, если они откроются.

По последним данным Минздрава в Украине подтвердились 10 861 случаев Covid-19, выздоровели 1413 человек, смертельных случаев 272.

Все главные новости о коронавирусе и карантине в Украине и мире в одной хронике. Материал обновляется.

09:26 Министр здравоохранения Максим Степанов дает традиционный брифинг. По его словам, в течение суток в Украине Covid-19 обнаружили у 17 детей и 96 медиков.

09:20 По данным ЦОЗ Минздрава, по состоянию на 09:00 2 мая в Украине 11 411 ​​лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 279 летальных (плюс 7), 1498 пациентов выздоровели (плюс 85). За сутки зафиксировано 550 новых случаев.

09:12 В Черкассах, где городской совет ослабил карантинные меры, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендовала местным властям отменить это решение, а работодателям - следовать распоряжению Кабмина и не возобновлять работу.

08:55 Украина вчера обошла по количеству заболевших Южную Корею, Чехию, Данию, Норвегию.

08:50 Статистика по смертям от коронавируса за вчерашний день. Наибольший прирост - в США и Великобритании.

08:42 Первая десятка стран по новым случаям коронавируса за 1 мая.