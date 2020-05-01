Руководитель Офиса Генерального прокурора Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что у ее мужа Дениса Колесника есть часы за $56 тысяч, которые не были указаны им в декларации.

Это следует из поста Венедиктова в Facebook, который она написала сегодня.

Венедиктова в после комментировала слухи о том, что часы ее мужу подарил экс-нардеп от БПП Александр Грановский (переодически появляется информация о давнем знакомстве Венедиктовой и Грановского).

Причем комментировала она их, обращаясь в достаточно игривой форме к Грановскому (который, напомним, является фигурантом ряда уголовных дел, а во времена Порошенко его называли "смотрящим" за судами): "Александр Грановский перестаньте ухаживать за моим мужем - я ревнивая жена. Видео с мегачасами, "которых только 25 мире" от 18 года и Грановский не мог их дарить в 20-м. Они сломанные лежат дома - отдадим на экспертизу, точно знать, что такие только у него и шейхов".

Отметим, что в декларациях 2017 и 2018 годов этих часов также не значится. То есть, генпрокурор подтвердила, что часы у мужа есть, но в декларацию он их не вносил.

Скриншот: Ирина Венедиктова в Facebook

Напомним, что "Страна" ранее писала, что в декларации Колесника отсутствуют данные о его дорогих часах, что является нарушением закона.

Колесник - владелец швейцарских часов Hublot.

Часы с круглым корпусом из керамики и водонепроницаемостью до 30 метров. Сапфировое стекло с антибликовым покрытием установлено на передней стороне часового корпуса. Циферблат черного цвета с 10-ю белыми багетными бриллиантами, общим весом 0.36 карат. Модель оснащена мануфактурным швейцарским механизмом с ручным заводом. Поставляется на ремешке из каучука и кожи с вставкой из нержавеющей стали. Модель выпускается ограниченной серией 30 экземпляров, как только поступит заказ.

На официальном сайте Hublot эта модель уже не представлена, но онлайн-магазины, которые продают оригиналы, предлагают их приобрести за $54 280.