В субботу, 2 мая, большинство регионов Украины накроют грозовые дожди. Ночью в западных, а днем и в большинстве северных, центральных регионов и в Одесской области ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ожидается ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +7-12 градусов. В Дневные часы воздух прогреется до +19-24, а в восточных регионах и в Днепропетровской области - до +27. В западных областях +15-20 градусов.

На Киевщине ближайшей ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7-12, днем потеплеет до +19-24 градусов, в Киеве ночью около +10, днем - до +20-22 градусов.

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