В Болгарии, где туристический сезон может начаться уже в июле, правительство разрешило людям находиться в общественных местах без масок несмотря на пандемию коронавируса.

Об этом в пятницу, 1 мая, рассказали в Минздраве страны, передает РИА "Новости".

Сообщается, что граждане Болгарии, которые находятся в общественных местах, все еще обязаны соблюдать дистанцию между друг другом и придерживаться других мер предосторожности в условиях пандемии коронавируса. Тем не менее, использование защитной маски для лица остается обязательным при прямом контакте с людьми.

Стоит отметить, что распоряжение болгарского Кабмина об обязательном ношении масок действовало в стране с 12 по 26 апреля. 24 апреля глава Минздрава Кирил Ананиев продлил эти противоэпидемиологические меры до 13 мая. Однако уже сегодня Минздрав издал распоряжение об отмене обязательного ношения средств защиты для лица в общественных местах.

Также в стране власти планируют разрешить посещение национальных и природных парков и походы в горы.

По последним данным, в Болгарии подтверждено 1 555 случаев коронавируса. 68 больных умерли, выздоровели 276.

Напомним, что о первом летальном случае от Covid-19 в стране стало известно 11 марта.

Ранее мы писали, что власти Болгарии отложили процесс перехода страны с официальной валюты на евро из-за пандемии коронавирусной инфекции.