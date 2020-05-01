Бывший вице-президент США и потенциальный кандидат от Демократической партии на президентских выборах Джозеф Байден назвал неправдой обвинение его в изнасиловании. Он призвал расследовать их обоснованность.

Об этом говорится в опубликованном в Facebook политика заявлении.

В апреле бывшая помощница Байдена Тара Рид обвинила его в насильственных действиях сексуального характера и подала заявление в полицию. По утверждению Рид, в 1993 году Байден, который на тот момент был сенатором, в одном из коридоров здания Конгресса прикасался к ней без ее разрешения. Также Рид заявила журналистам, что подверглась сексуальному насилию со стороны Байдена.

"Они (обвинения - Ред.) не соответствуют действительности. Этого никогда не было" - написал бывший вице-президент.

При этом он призвал относиться к Рид "с достоинством и уважением", так как в целом женщин, подвергшихся насилию, "следует выслушивать, а не затыкать им рот".

"Подобные истории необходимо расследовать и проверять должным образом", - отметил Байден.

Он обратил внимание СМИ на растущее количество несоответствий в рассказе Рид.

"Она говорит, что поднимала данный вопрос, обратившись еще тогда к своему непосредственному начальнику и к старшему сотруднику моего офиса. Оба этих человека - мужчина и женщина - однозначно заявили, что она никогда не обращалась к ним с жалобой подобного рода", - пояснил Байден.

Также он добавил, что журналисты до сих пор не смогли найти ни одного его бывшего сотрудника, который бы подтвердил обвинения Рид.



Как писала ранее газета The New York Times, кроме Рид еще семь женщин заявляли журналистам, что из-за некоторых действий Байдена, в том числе навязчивых поцелуев, объятий и прикосновений, они чувствовали себя некомфортно. Некоторые из них признали историю Рид правдоподобной.

Между тем Хиллари Клинтон вошла в президентскую гонку на стороне Байдена.

Ранее "Страна" приводила заявление Байдена о том, что Трамп может попытаться отложить президентские выборы в США.