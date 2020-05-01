Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко сообщил, что на австрийских предприятиях ожидают 802 украинских сезонных работника. А в Финляндии могут трудоустроить тысячи наших сограждан.

Как передает "Инфтерфакс-Украина", цифры Пристайко озвучил на брифинге в пятницу.

"На этом этапе к нам уже обратилось несколько правительств с тем, что ожидаются организованные запланированные группы украинцев. Например, я вчера говорил с австрийским министром иностранных дел, разговор идет о ровно 802 наших работниках, которые ожидают 44 фирмы, перечень которых у нас есть. Также Израиль. Ожидаем разговора с нашими финскими коллегами в понедельник. Эта робота ведется организовано", - сказал Пристайко.

Он уточнил, что с Финляндией ведутся переговоры о большом количестве украинских работников.

"Разговор идет о трудоустройстве тысяч людей. Мы говорим о нескольких сотнях рейсов, которые придется осуществить нашим авиалиниям", - отметил вице-премьер.

Также, по его словам, ожидаются переговоры с Польшей, Чехией и Германией.

Пристайко сказал, что на первых порах выезд украинцев на работу за границу будет в организован в формате чартерных рейсов. К вывозу граждан готовы подключиться некоторые авиакомпании, в частности "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

Ранее "Страна" рассказывала о проблемах украинских заробитчан с выездом на сезонные работы в Европу.

Мы также писали о подготовке Польшей чартерных рейсов, чтобы завезти украинских работников на сбор урожая.