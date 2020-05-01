После того, как в Черкассах местные власти фактически досрочно отменили карантин, разрешив работу непродовольственных магазинов и сферы услуг, Зеленский передал им пламенный привет от МВД и СБУ и пообещали юридические последствия.

То есть - пригрозили силовыми мерами.

Предупредили и других мэров. А полиция сообщила, что будет штрафовать предпринимателей, которые послушаются горсовет, поскольку тот не может противоречить Кабмину.

Однако ситуация сложнее, чем кажется. И угрозами столица вряд ли добьется лояльности к своим карантинным инициативам.

Разбирались, как взбунтовались Черкассы и что это значит для Украины.

Магазины, салоны, летние площадки. Что разрешили в Черкассах

30 апреля исполнительный комитет Черкасского горсовета принял решение, которым разрешил возобновить работу магазинов по продаже непродовольственных товаров, стройматериалов, электроинструментов, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели.

Также в Черкассах разрешили открыть мастерские по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерские и салоны красоты, салоны для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салоны ритуальных услуг, проектные организации.

"Зеленый свет" дали рынкам, ярмаркам по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов. Разрешили открыть летние площадки кафе и ресторанов.

Вновь сделали доступными парки, скверы и аттракционы на их территориях, объекты спортивной инфраструктуры (исключительно для проведения тренировок).

При этом владельцы перечисленных объектов должны были взять на себя ответственность за соблюдение мер по предотвращению распространения коронавируса, то есть дистанция и дезинфекция.

На такой шаг в Черкассах пошли после многочисленных обращений от представителей бизнеса, которые из-за карантина оказались на грани выживания.

Пламенный привет от СБУ и МВД. Как отреагировал Зеленский и Аваков

Президент Владимир Зеленский упомянул Черкассы в своем в традиционном обращении, которое было опубликовано 1 мая. Он передал ему "пламенны привет" от себя, МВД и СБУ

"Отдельный "пламенный" привет лично от президента, а также Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины я хочу передать мэру Черкасс, который вместе с городским советом потеряли календарь и собирались смягчать карантинные мероприятия ранее 11 мая", - сказал Зеленский

Он назвал это попыткой заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья жителей города и что это будет иметь соответствующие юридические последствия.

Также президент предупредил и других мэров: "На будущее: это касается всех представителей местной власти, которые путают слова "децентрализация" и "автономия". Не надо заниматься самодеятельностью, которая ставит под угрозу безопасность людей".

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что мэр города "заигрался".

"Господин городской голова Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким!" - написал Аваков в Twitter.

Сегодня в полиции Черкасской области сообщили, что по факту решения исполкомома в Единый реестр досудебных расследований внесены по статье 325 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

В полиции заявили, что горисполком вышел за рамки своих полномочий, поскольку это противоречит решению Кабмина о продлении карантина до 11 мая.

Также правоохранители пообещали штрафовать представителей малого бизнеса, которые возобновят работу.

"С целью обеспечения выполнения требований действующего законодательства на территории города Черкассы полицейские в составе мобильных групп проводить превентивную работу среди представителей малого и среднего бизнеса, а в случае игнорирования запрета и невыполнения законных требований - привлекать нарушителей к административной ответственности по статье 44-3 КУоАП", - сообщили в полиции.

Что на это ответил мэр Черкасс

После слова Авакова мэр Черкасс записал видеообращение, в котором заявил, что своим решением город восстановил социальную справедливость, поскольку большой строительный гипермаркет ничем не отличается от маленького магазина строительных товаров.

"Черкасский исполнительный комитет принял решение, чем позволил строительным магазинам, учреждениям бытового обслуживания населения работать. Это решение вызвало бурную реакцию, начиная от правоохранительных органов, заканчивая СБУ, понятно, что из Киева звонили... Меня, мэра, никакими уголовными делами... не запугать. В том числе от высших должностных лиц нашей страны", - заявил Бондаренко.

Он напомнил правоохранителям, что им есть, чем заняться, кроме решения по карантину.

"В городе Черкассы есть множество дел, которые не раскрыты. Начиная от убийств, заканчивая в год более 200 завладений транспортными средствами. Нужно расследовать эти дела, а не решение, которое принял Черкасский исполнительный комитет", - заявил Бондаренко.

Что означает демарш мэра

Анатолий Бондаренко - не первый региональный начальник, который открыто отказывается выполнять постановления Кабмина. Вчера это сделал и мэр Днепра Борис Филатов. А ранее об ослаблении карантинных ограничений без отмашки сверху заявили в Житомире и Мукачева.

Другое дело, что в Черкассах карантин сняли наиболее радикально.

Но вряд ли глава областного центра не понимал, какой будет реакция. Однако все же пошел на конфликт.

Судя по поведению Бондаренко да и других мэров, они чувствуют за собой поддержку населения. Которая во-первых затруднит привлечение к ответственности - если Киев на это решится. Во-вторых даст очки на грядущих местных выборах.

Население видит, что карантин действует явно не для всех. И крупный бизнес не только от него не страдает, но и неплохо зарабатывает. А основные тяготы ограничений несет на себе малый бизнес и обычные граждане.

Поэтому, даже если с эпидемиологической точки зрения шаги мэров спорные, то с политической и социальной - людям очень понятные.

При этом противопоставить этому карантин-популизму Киев не может ничего, кроме грубой силы (и намек на это прозвучал сегодня от Авакова и Зеленского). Что изначально проигрышный вариант - особенно, если к бунту подключатся другие города.

А это лишь вопрос времени - если центр не начнет сам снимать карантин. Видимо, поэтому Зеленский сегодня буквально пообещал через десять дней начать убирать ограничения.

Если же отвлечься от коронавируса, то ситуация показала, что центральным властям нечего предложить провинции, чтобы она шла в общем государственном фарватере. Проще говоря - влияние Киева в регионах падает. Причин тому масса, и главная - отказ от множества социальных обязательств, которые ранее финансировались госбюджетом.

Яркий пример - медреформа, когда больницы фактически переводят на баланс местных властей. Да и в принятых недавно изменениях в бюджет власти существенно порезали расходы на региональное развитие.

В этих условиях вряд ли стоит ждать, что регионы, у которых запасы скуднее столичных, будут прилежно сидеть на карантине и ждать отмашки из Киева.

Ситуацию анализирует телеграм-канал "Политика Страны":

"Пример Черкасс, которые отменили карантин в своем городе может иметь серьезные послелствия в масштабах страны.

Еще с начала эпидемии стало видно, что местные власти перенимают на себя значительную долю ответственности по борьбе с коронавирусом. Во многих регионах они оттеснили на второй план назначаемых из Киева губернаторов.

А сейчас, когда среди населения и, особенно, предпринимателей нарастает усталость от карантина, они также взяли инициативу в свои руки.

Наиболее радикально поступили Черкассы, но еще раньше Житомир разрешил с 1 мая открыть парикмахерские и салоны красоты, а мэр Филатов разрешил ресторанам открыться для торговли на вынос. А в Мукачево открылись парки и торговые центры.

То есть процесс идет повсеместно и если с 11 мая карантин не отменят на общенациональном уровне, то, скорее всего, его снимут явочным порядком местные власти.

Тем более, что позиция мэров вполне обоснована. Эпидемия коронавируса распространяется по Украине крайне неравномерно. И если в Черновцах или Тернополе ситуация действительно серьезная, то в Харькове или в Днепре число заболевших весьма незначительно. И было бы разумным ввести режим «мультикарантина», когда в разных городах и регионах вводятся ограничительные меры разной степени. Но центральные власти на такое не пошли, а предпочитают действовать методом угроз.

При этом показательна достаточно жесткая реакция мэра на угрозы уголовных дел от Авакова. Мэр говорит, что его не запугать и советует МВД расследовать реальные преступления – убийства, угоны машин.

Похоже эпидемия уже вызвала тектонический сдвиг в системе власти. Местные элиты все больше перетягивают полномочия центра, опираясь при этом на поддержку населения, что делает крайне затруднительной борьбу с ними силами полуразваленного госаппарата".

"Страна" опросила политических экспертов, что означает демарш мэра Черкасс.

Андрей Золотарев, руководитель центра "Третий сектор"

"Мэры первые почувствовали неадекватность карантинных ограничений, поскольку они куда ближе к своим избирателям. Ну и они поняли, что именно от них зависит, когда прекращать это все.

Мы давно видели нарастающее проявление карантинного сепаратизма со стороны мэров других городов. Мэр Черкасс не первый в этом списке. Собственно, они уже почувствовали, если адаптивный карантин не ввести приказом сверху, то его явочным порядком введут люди снизу. Поэтому они первыми отреагировали.

Многим из них осенью снова избираться. Они прекрасно понимают, что сейчас формируется их политическая база на будущие выборы. Поэтому они не хотят потерять власть. И естественно их ситуация, которая грозит голодными бунтами, не устраивает. Потому они наперегонки побежали зарабатывать себе персональные имиджевые политические баллы.

Киев сейчас в очень непростой ситуации. Перегнуть палку - это не решит проблему нарастающей фронды мэров и оппозиции региональных элит к Киеву. Тем более что на местных выборах будет очень удобная тема рассказывать, как Киев нас ограбил, лишил последнего. И в то же время будет очень удобно списывать на Киев свое воровство, некомпетентность, непрофессионализм.

Где тут золотая середина? Может, они ограничатся мерами морального воздействия, например, Зеленский уже передал привет мэру Черкасс, в том числе от СБУ, но знаете, щелчок кнутом может произвести обратный эффект. Местная власть уже поняла, что на Киев надеяться нет никакого смысла. И Киеву нужно понять, что угрозы и нежелание слушать региональные элиты могут привести к тому, что этот карантинный сепаратизм закончится как в третьей части "Слуги народа": королевство Троещина, временно арендованная территория и т.д. очень быстро поделят".

Руслан Бортник, Директор Украинского института анализа и менеджмента политики

"Зеленский и Аваков могут сколько угодно передавать приветы мэрам. Законных способов привлечь к ответственности за снятие карантинных ограничений мэра Черкасс, или не его, а любых других мэров, нет. Тут нужно не приветы передавать и пытаться давить закулисно, а вспомнить, что по закону решение о карантинных мероприятиях принимает комиссия по техногенно-экологической безопасности, которая создается при исполкоме. То есть, по закону они ничего не нарушают, а реализуют свои полномочия.

По сути уже идут олимпийские состязания мэров, кто первый будет смягчать карантин, особенно в тех регионах, где нет большой угрозы распространения эпидемии, потому что люди этого ожидают и люди этого хотят. Не могут мэры городов игнорировать мнение тысяч людей, оставшихся без работы, из-за того, что центр требует, чтобы все были закрыты по домам. И кто возглавит выход из карантина, тот выиграет электорально. Зеленский и его команда это тоже понимают. Потому что они сами хотят возглавить этот выход из карантина.

Этот год - это год местных выборов. И для местных элит сегодня важнее мнение их избирателей, нежели грозные оклики из Киева. И уже в регионах понимают общую слабость власти. Что власть в принципе достаточно слаба. Это не Кучма и не Янукович, в ухо не дадут, реально ничего не сделают. И помощи от Киева ждать не приходится. Поэтому мэры идут навстречу людям, а не на поводу у центра".

Владимир Фесенко, директор Центра политических исследований "Пента"

"Мэры ряда городов еще в конце марта - начале апреля начали проявлять своеволие и по-своему трактовать карантинные ограничения. Возник феномен, который уже сейчас стали называть карантинным сепаратизмом. Этот отход от общих правил чреват рисками, потерей контроля над регионами со стороны центра. Поэтому центр старается реагировать на такие ситуации. В свое время на Банковой открыто пригрозили мэрам Харькова и Одессы за такое своеволие и они вынуждены были прислушаться к жестким советам. Сейчас происходит нечто подобное в Черкассах. Все устали от карантина и чувствуются проблемы людей, которые пострадали от этих ограничений - потеряли работу, не могут добираться на работу, не могут получить плановое медобслуживание. Особенно в региональных центрах.

Но еще срабатывает один фактор, почему такое своеволие проявляют именно мэры. Менее чем через полгода должны состояться выборы в местные советы и, собственно, выборы мэров городов. Естественно, мэры пытаются набирать электоральные баллы, показывая, что они заботятся об интересах населения. И часть малого бизнеса, которая сейчас простаивает в таких городах, - это либо спонсоры избирательной кампании, либо люди, которые могут влиять на ее проведение.

Но возникает проблема. Откровенные случаи игнорирования центральной власти будут вызывать ответные жесткие действия. Особенно если начнется всплеск заболевания и смертности от коронавируса в этих городах.

Поэтому если не отреагировать, то через некоторое время не два-три мэра, а почти все будут посылать просто на три буквы всех представителей центральной власти".