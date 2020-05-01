Российские медики заговорили о новом симптоме коронавируса. У большинства пациентов с подтвержденным Covid-19, которые находятся на лечении в московской больнице в Коммунарке, выявлены высыпания на на руках и животе.

По словам главврача медучреждения Дениса Проценко, который также перенес коронавирус, это может быть еще одним симптомом заболевания, передает ТАСС.

"Мы видим у большинства поступивших к нам больных кожные проявления, о которых не так много писалось ... Высыпания достаточно разнообразны", - сказал Проценко.

По словам главврача, предположить, что новый симптом - результат мутации вируса, можно будет только "только по разнице клинической картины". Эта тема нуждается в обсуждении с иностранными специалистами по результатам клинических исследований, считает Проценко.

По данным на 1 мая, в России подтвержден 114 431 случай заражения коронавирусом нового типа. Скончались от болезни 1169 человек, вылечились - 13 220.

Напомним, что одним из симптомов коронавируса оказался конъюнктивит. А в ВОЗ повышение температуры тела назвали самым первым и явным симптом заражения Covid-19.

Ранее "Страна" писала о том, что премьер-министр России Мишустин подхватил коронавирус и отошел от дел.

Также мы сообщали, что в Украине коронавирусом заразились уже 2154 медика.