Карантинные меры в Украине будут смягчены через 10 дней. Тем временем, страна приближается к пику эпидемии коронавируса.

Об этом в пятницу, 1 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего очередного обращения к гражданам.

"До начала смягчения карантина осталось 10 дней. Должны понимать, что наша страна постепенно приближается к пику ситуации. Впереди майские выходные. Впереди - решающий шторм. Но я верю, что мы выдержим и пройдем его вместе. Празднуйте дома. И не забывайте, что смягчение карантина запланировано с 11 мая. У нас есть четкий поэтапный план, по которому все постепенно будет открываться. И обязательно наступит этап, когда желаемые парки, кафе, кинотеатры и метро - заработают. Но как быстро это произойдет - зависит только от вас", - рассказал президент.

Напомним, что ранее о постепенном смягчении карантинных мер заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания с Зеленским.

Также мы писали, что недавно Кабинет министров продлил карантин до 11 мая. Кроме того, власти показали план в пять этапов по выходу из карантина.